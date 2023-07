Giochi per i bambini e aperitivi al fresco al circolo ’La Pala’

Immersi nel verde dei castagni secolari, nella splendida cornice naturale e nel fresco più assoluto, tante novità per una grande estate al circolo Endas “la Pala” di Castelpoggio. Pomeriggi creativi per i bambini con giochi d’ altri tempi (ruba bandiera, mosca cieca, toro alla fune, elastico e tantissimi altri ) e giornate creative artistiche fatte di pittura, disegno, simpatiche serigrafie e tanti altri divertimenti ludici ed innovativi per la gioia dei più piccini e dei più creativi. Chiuso il lunedì, il circolo la sera si trasforma in un luogo bello accogliente, fresco dove poter bere un aperitivo in totale relax e per gli amanti dell’ ottima gastronomia il Circolo rimane aperto a pranzo e cena con ottime leccornie sempre pronte a soddisfare il palato degli amanti dell’ ottima cucina.

Andrea Giromini