Giochi, musica e ’pentolaccia’ con l’Anspi

Martedì grasso alle 16 parte il ‘treno’ della festa di Carnevale di Bonascola. Giochi, musica, pentolaccia e tanto divertimento assicurato per tutti i partecipanti. In programma anche una sfilata in maschera attorno al villaggio San Luca. Si parte alle 15 dal centro commerciale La Perla per poi finire all’oratorio della chiesa della Madonna del Cavatore per la grande festa colorata. Si tratta della seconda edizione di questa festa in maschera organizzata dal circolo Anspi San Luca, in collaborazione con le ‘Donne del thè’ dell’oratorio e il liceo artistico Gentileschi, i cui studenti della scuola musicale Palma si esibiranno per i presenti. L’edizione di quest’anno è dedicata al treno per alludere al progetto del Pnrr che andrà a ridisegnare il villaggio San Luca, chiamato ‘treno’.

Dopo la sfilata il Carnevale si concentrerà all’oratorio, dove ad attendere i bambini e i ragazzi ci saranno due postazioni musicali, tanti giochi all’aria aperta come per esempio la pentolaccia e il tiro alla fune, ma anche giochi manuali con la possibilità di realizzare dei vagoni con delle scatole di cartone. E poi merenda a base di panini e Nutella per tutti. Sarà l’occasione per festeggiare il martedì grasso in compagnia degli amici. nel corso della festa sarà premiata la mascherina più bella. L’ingresso è libero.