Giardino Palazzo Binelli

Oggi il giardino di Palazzo Binelli darà voce a Maria Grazia Calandrone per raccontare il suo ultimo libro “Magnifico e tremendo stava l’amore” (Einaudi). Maria Grazia Calandrone, poetessa e scrittrice, collabora con la Rai come conduttrice e autrice.

L’appuntamento stasera alle 21,15,per la rassegna “Voce all’autore”, la poetessa e scrittrice in dialogo con Francesca Frediani, a Palazzo Binelli in via Verdi a Carrara. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. La rassegna è promossa dal Comune di Carrara e organizzata dalla Biblioteca Civica Lodovici, in collaborazione con le librerie Nuova Avventura e Mondadori Bookstore.