Gianola, 90 anni di storia e lavoro. Festa alla celebre azienda di Avenza

La ferramenta Gianola il 4 luglio ha compiuto novant’anni di attività. Un traguardo importante che i circa dieci soci della terza generazione dei Gianola hanno voluto festeggiare con una partecipata festa con i clienti più assidui. L’azienda è stata fondata dal cavalier Daniele Gianola, abile fabbro artigiano, che nel 1934 aprì una rivendita in via 7 Luglio a Carrara. Nel giro di poco tempo la ferramenta diventò un punto di riferimento per privati, cave e segherie, laboratori e officine fornendo materiali, utensili e macchine. Il cavalier Gianola assieme ai figli riuscì però ad allargare ulteriormente le vendite inserendo via via altre tipologie merceologiche.

È il 1956 quando Daniele Gianola decide di aprire una succursale ad Avenza per affiancare alla ferramenta anche la vendita di materiale idraulico e termoidraulico, diventando nuovamente un punto di riferimento per privati e aziende. Nel 1974 Gianola cambia nuovamente la sede trasferendo l’attività nell’attuale negozio di viale XX Settembre ad Avenza dove a partire dagli anni Novanta vengono accorpate tutte le attività dell’azienda, e cioè ferramenta e fai da te, forniture industriali, idrotermosanitari, esposizione bagni e cucine. Ma oggi chiamarla ferramenta sarebbe riduttivo: con 20mila clienti e 4mila fornitori registrati l’attività dei Gianola comprende una vasta gamma merceologica. Parliamo di tutto quello che riguarda una ferramenta, a cui si aggiungono idrosanitari, arredamento per i bagni, cucine ed elettrodomestici, caminetti e stufe, pavimenti e rivestimenti, porte e finestre, macchine e prodotti per il giardinaggio, materiale infortunistico, segnaletica, piscine, rubinetteria, insomma davvero un’esposizione notevole.

"Da sempre i nostri punti di forza sono la vasta merceologia, la competenza, la disponibilità e il servizio di consegna ai clienti privati e industriali – commentano i titolari –. Oggi annoveriamo circa 20mila clienti e 4mila fornitori registrati. Possiamo dire con orgoglio di aver fornito impianti o sanitari a quasi tutte le case in provincia, utensili e ferramenta a quasi tutti gli artigiani e hobbisti, e componenti a quasi tutte le industrie dei settori marmo e navale".

Alessandra Poggi