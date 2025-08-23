Giani taglia il nastro di “TassonArt“ e ’saluta’ il rifacimento della piazza: "Lavoro cruciale, fatto in tempi record"

Sopralluogo del presidente Eugenio Giani, ieri pomeriggio a Tassonarla di Tresana per l’inaugurazione della nuova piazza Enzo Fregosi. Regione e Comune hanno firmato a marzo 2025 un accordo di programma per il completamento di un intervento di rigenerazione urbana, attraverso un contributo regionale straordinario di 60mila euro che ha consentito il rifacimento della piazza con nuova pavimentazione in lastre di pietra naturale, la realizzazione di uno spazio verde e il ripristino delle caditoie per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. I lavori, iniziati a maggio, sono stati conclusi a fine giugno.

"Un intervento esemplare di rigenerazione urbana – ha commentato Giani – che restituisce alla comunità di Tassonarla e all’intero Comune di Tresana un luogo di incontro e identità ritrovato. Grazie al sostegno della Regione il piccolo centro ha visto la riqualificazione di piazza Enzo Fregosi, che rinasce con una nuova pavimentazione in lastre di pietra naturale, oltre alla realizzazione di uno spazio verde dedicato alla socialità e un efficiente sistema per la gestione delle acque meteoriche. La prova tangibile di come la legge sulla Toscana Diffusa agisca concretamente per colmare il divario tra centri maggiori e territori, portando qualità della vita, bellezza e funzionalità. Investire nelle comunità più piccole significa investire nel futuro della Toscana, rafforzando la coesione sociale".