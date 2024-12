"Giani non sprechi soldi pubblici"

Anche il consigliere di opposizione Massimiliano Bernardi interviene sul dibattito in corso sulla rimodulazione degli anestesisti al Noa. "Il presidente Eugenio Giani piange miseria sui fondi della sanità, ma finanzia un nuovo palazzetto dello sport a Carrara che prevede 4 milioni di euro per acquistare un immobile idoneo – scrive Bernardi –. Chiedo come sia possibile pensare che con una simile miseria si possa realizzare una struttura polisportiva, visto che l’amministrazione Arrighi è in disavanzo di due milioni di euro. Mi chiedo se sia opportuno investire risorse significative in opere pubbliche come il palazzetto dello sport, mentre l’ospedale affronta carenze di personale che potrebbero compromettere la sicurezza e l’efficienza dei servizi sanitari. La diminuzione del numero di anestesisti in servizio, legata a un nuovo modello organizzativo dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, ha già suscitato preoccupazioni per le emergenze notturne e i parti complessi. Non mettiamo in dubbio l’importanza dello sport e delle strutture ricreative, ma la salute deve venire prima di tutto". Insomma Bernardi chiede "un’immediata revisione delle priorità di spesa, proponendo di dirottare i fondi destinati al palazzetto verso l’assunzione di personale medico".