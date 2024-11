La tragica morte a 28 anni di Giacomo Boero. Aveva giocato nelle giovanili della Carrarese

Carrara, 4 novembre 2024 – E’ morto a soli 28 anni Giacomo Boero. Il giovane aveva giocato in passato nelle squadre giovanili della Carrarese per poi cambiare sport e dedicarsi al canyoning. E durante un’escursione in un torrente in Svizzera è annegato dentro una stretta gola che non gli ha lasciato scampo.

Il piede sarebbe rimasto incastrato nella fessura della roccia che aveva scelto come appoggio mentre scendeva il canyon Segnes, nella regione elvetica dei Grigioni. Poi la forza dell’acqua che veniva giù dalla cascata lo ha premuto contro la parete, a testa in giù. Facendolo annegare.

Giacomo Boero era di Genova, era istruttore torrentista del Cai della Liguria, residente con la sua famiglia a Quarto e dipendente dell’Esselunga, dove ricopriva un incarico di responsabilità nel reparto drogheria.