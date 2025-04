Ghiacciaio in pericolo: il dramma dello scioglimento e il cambiamento climatico

Oggi abbiamo un ospite davvero speciale: un ghiacciaio!

Ciao Ghiacciaio, come ti senti?

"A dire la verità, non molto bene. Mi sto sciogliendo un po’ di più ogni giorno, e questo mi rattrista profondamente. Combatto contro il Sole, ma devo confessarti una cosa: sto perdendo la battaglia".

Puoi raccontarci qualcosa sulla tua formazione?

"Sono nato migliaia di anni fa. Sono il risultato di innumerevoli nevicate che, compattandosi, si sono trasformate in ghiaccio solido. Ogni mio strato racconta il clima, i cambiamenti e persino le vicende delle antiche civiltà. Ma l’uso sconsiderato dell’energia da parte vostra, le emissioni di CO2 e l’inquinamento stanno facendo scomparire ghiacciai come me".

Come ti senti quando si sciolgono parti di te?

"Triste. Dentro di me sono custodite informazioni uniche: fossili, bolle d’aria antichissime e tracce di vita passata. Ma non è solo la mia memoria a scomparire: lo scioglimento causa l’innalzamento del livello del mare e minaccia la sopravvivenza di molte specie animali e vegetali".

Cosa potrei scoprire se ti esplorassi da vicino?

"Troveresti cose straordinarie! Sembro immobile, ma mi muovo lentamente, modellando il paesaggio. Molti esploratori si sono avventurati sulla mia superficie, scoprendo resti di antiche civiltà, utensili, fossili di animali preistorici... un vero archivio naturale del passato!".

E potrei trovare anche cose pericolose?

"Sì, purtroppo. Nel mio ghiaccio sono intrappolate antiche bolle d’aria che potrebbero contenere virus e batteri sconosciuti, rimasti congelati per migliaia di anni. Nessuno sa cosa potrebbe succedere se venissero rilasciati nell’ambiente. Per questo è importante proteggere i ghiacciai e rallentare il loro scioglimento".

Cosa possiamo fare per aiutarti a vincere questa battaglia?

"Mi fa piacere che tu me lo chieda! Il problema più grande è l’anidride carbonica. Più ne immettete nell’atmosfera, più il clima si riscalda e il ghiaccio si scioglie. Per me, forse, è già tardi, ma potete ancora salvare le mie “cugine”, le calotte polari".

E hai degli amici che ti aiutano in questa battaglia?

"Certamente! Ho tanti amici sulla Terra, e tra i più importanti ci sono gli alberi. Loro assorbono l’anidride carbonica e rilasciano ossigeno, contribuendo a rallentare il cambiamento climatico. Ma purtroppo voi umani continuate ad abbatterli senza pensare alle conseguenze. Avete bisogno di loro tanto quanto ne ho bisogno io. Ogni gesto conta. Potete piantare più alberi, evitare gli sprechi energetici, ridurre l’uso della plastica e del riscaldamento in casa. Anche piccole azioni quotidiane possono fare una grande differenza. Bambina: Grazie Ghiacciaio per aver condiviso la tua storia con noi. È stato un onore ascoltarti. Ghiacciaio: Grazie a te, bambina. E per favore, racconta tutto questo ai tuoi amici e alla tua famiglia. Se ognuno farà la sua parte, forse un giorno potrò vincere la mia battaglia contro il Sole,