"Gazebo ai mercati settimanali Gettoni per le famiglie bisognose"

Ascolto: la chiave per avvicinare le persone alla cosa pubblica e farle sentire protagoniste di eventuali scelte politiche. E’ il pensiero del consigliere comunale, Daniele Tarantino, che, dopo aver proposto con la squadra di minoranza il tour dei borghi montani, punta adesso su altri luoghi strategici della città: i mercati settimanali. "Le persone hanno bisogno di essere informate – dice – e soprattutto di avere punti di riferimento dove trovare qualcuno che possa ascoltarle. La mia proposta al Pd è di essere presenti il martedì a Massa e il venerdì a Marina di Massa con un gazebo fisso. Molte sono le problematiche che incontrano i cittadini in questo periodo - aggiunge - caratterizzato anche da cambiamenti socio economici. Pensiamo al reddito di cittadinanza che molti non avranno più e a tutte le problematiche che questa manovra comporta. Altri problemi di vivibilità del territorio quali pulizia delle strade, parcheggi, disservizi generici".

Ma Tarantino fa anche un’altra proposta. Un gettone di solidarietà da parte di consiglieri e assessori comunali, sindaco compreso, a sostegno delle famiglie in difficoltà. "Così – osserva – riusciamo a devolvere 1300 euro al mese, circa 16 mila euro annui, al Tavolo solidale, considerando che le famiglie in difficoltà nella nostra città sono in crescita e che le risorse che vengono stanziate nel sociale non riescono a fronteggiare tutte le necessità".