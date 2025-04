Gara provinciale di giochi logici: premiati 360 studenti a Palazzo Ducale

Entusiasmo a gogò per i ragazzi premiati nella Sala della Resistenza di a Palazzo Ducale per la gara provinciale di giochi logici a cui hanno aderito ben 360 studenti di scuole medie e superiori con 85 squadre. A presentare la premiazione la professoressa Ginetta Fruendi dell’Istituto Barsanti che, insieme a Maria Agnese De Rito e altri docenti di matematica, hanno organizzato l’evento. "Penso vi siate divertiti e questa è la parte più importante – ha sottolineato la professoressa Fruendi rivolgendosi ai ragazzi –. Cci sono stati anche degli ottimi risultati. Ora il progetto andrà avanti e avrà una finale a Modena, Trento o dove verrà stabilito." Nonostante la difficoltà dei giochi logici si sono rivelati brillanti tutti gli studenti in particolare quelli delle scuole medie della provincia. "Non sono stati numerosi i ragazzi delle medie –ha aggiunto Fruendi – perché avevano partecipato al II Trofeo della Logica Apuana e hanno investito il loro tempo in quella gara."

L’idea nasce da una ragazza appassionata di matematica e giochi logici, Giorgia Benassi, che in collegamento da remoto ha voluto interagire con gli studenti e fare un focus sulla dinamica della gara. "Quale è stato lo schema meno risolto? – ha chiesto ai ragazzi – E’ il numero 2 e lo hanno terminato solo 2 squadre, si tratta del numero 2, Alberi, mentre nessuna squadra è riuscita a risolvere il numero 16, i due giochi in coppia. Il gioco più risolto è stato il Futoshiki, con 80 risposte giuste." ll suo blog, comevolevasidivertire.blogspot.com, illustra le edizioni 2018, 2019 e 2025 del campionato, con un periodo di pausa degli anni precedenti dovuto alla pandemia. C’è anche una sezione dedicata al trofeo Logica Apuana e altre idee per tenere la mente attiva con una sana e divertente competizione.

La dirigente Addolorata Langella ha voluto evidenziare, durante la cerimonia la rilevanza del lavoro e cooperazione in gruppo che ha portato gli studenti ad affinare le loro competenze in materia. Ciò ha messo in atto un processo di orientamento per gli stessi, utile per il loro futuro percorso di studi. Hanno presenziato Roberta Bergamini in rappresentanza dell’ufficio scolastico territoriale e Dina Dell’Ertole per la Provincia che si sono complimentate per i risultati ottenuti dall’impegno lodevole degli studenti. Consegnati agli studenti nel corso del pomeriggio medaglie, attestati e piccoli premi donati dall’associazione ‘Matematici in gioco’. Ecco le classifiche finali.

Triennio superiori 1° Barchette luccicanti con il punteggio 364 (Liceo scientifico Marconi di Carrara); 2° Gli Shocking Rosacoleottero con il punteggio 297 (Marconi di Carrara), 3° Salta la mucca con il punteggio 250 (Liceo scientifico Fermi Massa), 4° ‘Hitori a striscie’ 223 (iti galilei); 5° Carboni ardenti 199 (Liceo Rossi); 6° ‘Persi nel labirinto magico’ 183 (Liceo fermi); Biennio Superiori: 7° ‘Perché no’ 171 ; 8° ‘Api Verdi’ 140; 9° ‘I paguri’ 129; 10° ‘Let_me_solo’ 113: 11° ‘Boh boh Cats’ 113; 12° Ping pong 104.

Medie a squadre 1° Le Currie punteggio 73 (IC Carrara e paesi a monte); 2° ‘Boh’ 63 (Dazzi); 3° ‘Le 1nnumer4bili’ 62: 4° ‘IDeA in camping’ Dazzi; 5° ‘Queens of Logic’ (IC Malaspina); 6° ‘Vasi scomunicanti’ (Dazzi); 7° Forza Logica (IC Malaspina); 8° Logic Champion (IC Malaspina); 9° ‘Giomatici 1‘ (IC Giorgini); 10° I Cervelloni Glm (Malaspina); 11° MSGR Liceo Da Vinci Villafranca 57; 12° Mind3 Liceo Da Vinci Villafranca con 54.