Gara di pesca per solidarietà. Il ricavato al Circolo Paradiso

Piccoli pescatori crescono, conoscendo il valore dell’uguaglianza. Venerdì, al lago degli Asinelli di Scorcetoli, nel Comune di Filattiera, ci sarà il tradizionale appuntamento con una gara di pesca dedicata a bimbi e ragazzi dai 5 ai 15 anni e ai ragazzi con disabilità del Centro di socializzazione di Caprio. A organizzarla la Adps Mario Benelli e la Giocatletica filattierese, con Comune di Filattiera, Proloco, donatori di sangue Fratres.

La festa comincerà alle 17 con la gara, a seguire una cena sociale, con grigliata, per tutti coloro che vorranno partecipare (consigliata la prenotazione). L’incasso verrà devoluto al Circolo Anspi Paradiso di Mulazzo. Aperto lo scorso novembre, è un luogo magico di inclusione gestito da persone con disabilità. I ragazzi propongono colazioni, apericene, aperitivi, conditi con amore, simpatia e allegria. Il Circolo Paradiso è anche una bottega dove acquistare prodotti tipici locali.

Realizzato dalla SdS Lunigiana, Comune di Mulazzo e Anspi nell’ambito del progetto ‘Relazioni’ sostenuto da Fondazione Carispezia, è diventato luogo di aggregazione per tutti, un punto di riferimento della comunità. Dopo varie campagne di solidarietà, quest’anno il ricavato sarà destinato a loro. Intanto i volontari sono al lavoro per rendere indimenticabile la festa.

"Organizziamo l’evento dal 2011 - dicono i promotori - se inizialmente avevamo coinvolto solo i ragazzi del Centro di Caprio, poi abbiamo deciso di promuovere una cena per raccogliere fondi per varie realtà locali, come il Dopo di noi realizzato a Filetto. Ci aspettiamo una quarantina di ragazzi e ragazze, mentre per la cena supereremo le 140 persone. Il divertimento può essere un gesto di solidarietà, un ringraziamento speciale a tutti i volontari che renderanno possibile l’iniziativa, dimostrando ancora una volta come la comunità possa unirsi per una causa importante".

Monica Leoncini