Gaia porta l'educazione ambientale nelle scuole: lezioni sull'acqua come risorsa preziosa

L’acqua come risorsa preziosa al centro delle lezioni che il gestore Gaia tiene nelle scuole, non solo scuole elementari. L’ultima si è tenuta infatti all’Istituto tecnico “Meucci” di Massa. E’ stata la puntata zero del nuovo progetto didattico dedicato ai ragazzi più grandi per approfondire il funzionamento di impianti e reti di Gaia attraverso spiegazioni tecniche e laboratori. Circa 130 studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’istituto hanno preso parte alla lezione tenuta dagli ingegneri Serena Amedei ed Eugenio Nania, dipendenti del gestore rispettivamente nel settore Tecnologia Fognature e Depurazione e Innovazione e Sviluppo. Una lezione introdotta dalla vicepresidente di Gaia Michela Consigli e dagli assessori Francesco Mangiaracina e Monica Bertoneri del Comune di Massa che hanno sottolineato l’impegno nella formazione dei più giovani sui temi della sostenibilità e dell’ambiente. La vicepresidente Consigli ha spiegato che il nuovo progetto didattico vuole anche "ispirare le nuove generazioni a riflettere criticamente sulle problematiche ambientali ea partecipare attivamente al dibattito sul futuro della gestione delle risorse naturali".

L’obiettivo è formare "cittadini più consapevoli", dare una visione completa e multidimensionale del settore idrico, evidenziando come la gestione dell’acqua sia strettamente connessa alle tematiche globali e le sfide future da affrontare. I temi affrontati hanno stimolato un dibattito interessante sulle problematiche ambientali emergenti e sul funzionamento del sistema idrico integrato. Agli studenti poi due gadget di Gaia: penne e borracce eco-compatibili.