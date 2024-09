Gaia, i progetti. Bollette più leggere e contatori nuovi

Bilancio positivo per il 2023 di Gaia. Il gestore idrico annuncia oltre a un buon andamento finanziario, anche diversi interventi e aggiornamenti previsti in città. Sono circa 240mila le utenze di Gaia, con Carrara che da sola rappresenta circa il 20 per cento del totale. Degli interventi previsti sul territorio hanno parlato il direttore generale, Paolo Peruzzi, e il presidente del Cda Vincenzo Colle, intervenuti nella commissione Bilancio presieduta da Benedetta Muracchioli. Su Carrara sono previsti interventi anche grazie a cifre provenienti dal Pnrr, oltre al normale investimento del gestore, per alcuni milioni di euro, che riguarderanno soprattutto la sostituzione della rete di acquedotti per circa sei chilometri, più la sostituzione di migliaia di contatori.

Verranno installati al riguardo circa 30mila nuovi contatori di ultima generazione. Sono in corso interventi al depuratore della Fossa Maestra e alla sostituzione di alcune reti di acquedotto a Marina. Nei piani anche il lavoro alla rete fognaria di Gragnana, attualmente nella fase di gestione per la realizzazione tecnica dell’intervento. "Gli investimenti riguardano soprattutto il settore fognature e depurazione - ha spiegato Colle - e anche su Carrara l’attenzione è massima". In commissione è stata inoltre spiegata la grande attenzione al sociale verso l’utenza debole, con la possibilità di usufruire di misure di agevolazione sulla bolletta per alcune categorie che rientrano in certi parametri. La misura è resa possibile da un accantonamento che ogni anno dal 2016 raccoglie circa 1 milione di euro, risorse che tornano agli utenti a cui vengono applicati sconti in bolletta. Attualmente Gaia, che ha la sede sul viale XX Settembre, sta cercando un’ubicazione sul territorio per l’ufficio utenti. Tra le richieste fatte dalla commissione, anche la possibilità di poter utilizzare i Qr Code per il pagamento delle bollette.