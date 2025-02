Gabbani Tutti in fila per il firmacopie

Francesco Gabbani domani a partire dalle 14,30 sarà al Ridotto degli Animosi per il firma copie del suo nuovo album ‘Dalla tua parte’. Si tratta del suo sesto album in studio e per il cantautore rappresenta una nuova fase artistica con brani come ‘Viva la vita’, il pezzo che ha presentato alla 75° edizione del Festival di Sanremo. Un brano che esplora temi profondi legati al senso della vita. Per avere la priorità sul firma copie è possibile ordinare in anteprima sia il cd classico, il maxi (con una traccia aggiuntiva) e il vinile, alla Mondadori Bookstore di via Roma, ottenendo immediatamente il diritto di prelazione sul firma copie.

Il giorno dell’evento i supporter di Gabbani potranno accedere al Ridotto dall’ingresso sul lato destro del teatro, all’interno di piazza De Andrè con accesso contingentato dalle 14,30 alle 19,30. Per i minori la procedura prevede che il biglietto debba essere firmato da un genitore o un tutore, e consegnarlo il giorno del firmacopie, mentre i minori di 14 anni dovranno essere tassativamente accompagnati da un adulto. Il nuovo album di Gabbani riflette una ricerca intima, in cui il cantautore cerca di leggere la vita all’interno degli incastri della quotidianità e degli atteggiamenti che adottiamo verso il nostro vissuto.

Oltre ad essere un disco che parla di ricerca è anche un ulteriore passo nel cammino della sua crescita personale. "Non finirò mai di crescere e mi piace l’idea di essere in continua evoluzione, in movimento – dice Francesco Gabbani –, e queste canzoni sono un ritratto di questo momento. Sono una fotografia scattata in un punto preciso della mia vita, un po’ più in là nella linea del tempo. Con il passare degli anni cerco di andare sempre più a fondo, ma non manca mai in mezzo a tutto ciò l’aspetto divertente, provocatorio e ironico che guida anche la mia analisi della società". Il titolo dell’album non è legato a nessuna canzone presente nel disco, ma, come racconta Francesco Gabbani, è stato scelto perché riflette una visione personale.

"Una volta che le canzoni vengono pubblicate diventano un po’ di tutti – aggiunge Gabbani –, di chi le ascolta, di chi le vive. Quando le canzoni entrano a far parte di un album, diventano una fotografia del mio vissuto, un riflesso di quello che sono stato in un determinato periodo della mia vita". Il disco diventa l’espressione delle domande che Gabbani si pone e delle riflessioni che fa. "Si tratta di una sorta di trasferimento di responsabilità – conclude il cantautore –. Come lo vivi tu, dalla tua parte, quello che sto cercando di esprimere? Qual è il tuo punto di vista". ‘Dalla tua parte’ è stato pubblicato da BMG in digitale e in formato vinile colorato (edizione limitata e numerata), Cd maxi autografato (edizione limitata e numerata), Cd Maxi (edizione limitata e numerata) e Cd standard.