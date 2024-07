Fratres, nuovo consiglio direttivo. Beccari eletta presidente

"Il primo semestre dell’anno si conclude con un sostanziale parità di donazioni, rispetto allo stesso periodo del 2023". Lo afferma la neo eletta presidente della Fratres territoriale di Massa Carrara, la bagnonese Maria Rita Beccari, da sempre impegnata nel volontariato, ma in particolare nella donazione del sangue. "Inizio questa esperienza - dice - con entusiasmo e con l’orgoglio di rappresentare la grande famiglia della Fratres nella provincia. La mia gratitudine va a tutti i donatori per il loro silenzioso, anonimo e costante impegno nei confronti dei bisognosi loro sanno che purtroppo le persone ammalate e che necessitano di sangue, bene prezioso e non riproducibile in laboratorio, non vanno in vacanza e per questo chiediamo a chi può, prima delle ferie, di recarsi al Centro trasfusionale per donare. Regolarmente durante i mesi estivi assistiamo a un calo di donazioni, chiediamo uno sforzo ai gruppi, per sensibilizzare gli iscritti al dono di sangue e plasma, importantissimo per la produzione di farmaci salvavita. L’impegno del nuovo consiglio sarà promuovere quotidianamente, insieme ai gruppi Fratres presenti sul territorio, il valore della donazione come impegno sociale e gesto di carità cristiana, riservando attenzione alle nuove generazioni, che dovranno ereditare il testimone dai nonni e genitori". Maria Rita Beccari è stata eletta all’unanimità presidente del Consiglio territoriale Fratres Massa Carrara da parte dei sette consiglieri, che a loro volta sono stati eletti dai presidenti dei gruppi di Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Pontremoli, Villafranca, Zeri e Massa. Come vice presidente troviamo Mattia Martinelli, amministratore Michele Furia, segretaria Simonetta Amadei, consiglieri Armando Lanzarotti, Alberto Albericci, Luigi Grossi.

M.L.