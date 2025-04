Frane e alberi caduti . Biscottificio allagato. Caos nella viabilità

Frane, alberi caduti, allagamenti, Carrione sorvegliato speciale hanno messo il territorio in ginocchio. A marina non si contano i piani terra allagati, fra i tanti il biscottificio Dogliani che all’alba ha dovuto mettere in funzione le pompe per asciugare magazzino e area vendita e poter aprire puntuali i cancelli per le vendite di Pasqua. Anche in queste ore stanno proseguono i controlli della protezione civile, dell’ufficio strade e dei tecnici comunali su tutto il territorio per la messa in sicurezza. Uno smottamento è avvenuto nella via comunale che porta a Colonnata. Per questo è stato istituito un senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico, per tutti i veicoli nel tratto compreso tra il civico 2 e il bivio per il piazzale del Tarnone. Abbondanti infiltrazioni di acqua hanno invece portato all’istituzione di un divieto di transito nella galleria del Crocifisso sul tracciato della ex Ferrovia Marmifera. Altre frane hanno poi ostruito la carreggiata della strada che congiunge Codena a Bedizzano e di quella che porta al paese di Noceto. In entrambi i casi le squadre incaricate dal Comune sono già al lavoro per asportare i detriti e presto le strade potranno essere riaperte alla circolazione.

"In pochi giorni sono cascati 370 millimetri di pioggia, vale a dire un quarto di quanto solitamente piove in un intero anno – commenta la sindaca Serena Arrighi –. A questo si aggiunga che tutti questi primi mesi del 2025 sono stati davvero molto piovosi e il terreno era già saturo d’acqua. La nostra protezione civile assieme ai tecnici dell’Ufficio strade hanno monitorato costantemente la situazione, e hanno dato una pronta risposta a tutte le segnalazioni che sono giunte in Comune. Al momento le situazioni più preoccupanti riguardano la strada per Colonnata e la galleria del Crocifisso. In queste ore, così come in tutte queste settimane, il dialogo con la Regione e con gli altri enti del territorio è sempre stato continuo e siamo certi che tutti assieme sapremo fare fronte comune per rialzarci anche da questa emergenza".