Frana sulla strada. Gragnana isolata

Le forti piogge di questi giorni hanno originato una frana lungo la strada che porta a Gragnana. Il crollo è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri isolando completamente il paese e impedendo alle auto e ai mezzi di raggiungerlo. La terra nel cedere sulla carreggiata si è portata dietro una folta vegetazione e diversi alberi, che precipitando al suolo hanno impedito per qualche ora di raggiungere Gragnana con automobili e mezzi pubblici. Non sono stati riportati danni a persone o cose visto che al momento in cui la porzione di monte è franata sulla carreggiata non stava passando nessuno. Per fortuna grazie al tam tam fra residenti e amministrazione il problema è stato risolto nel giro di poche ore. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra di uomini dei vigili del fuoco, che in poco tempo e conun inrevento tempestivo ha liberato la strada dai grossi tronchi, ceduti come detto in seguito alle forti piogge che sisono abbattute sul territorio nei giorni scorsi. Soddisfatti i residenti del paese che ringraziano tutti per il tempestivo intervento.