Rocca, residenti in ansia: frana e perdite d’acqua

Massa, 12 giugno 2024 – Famiglie preoccupate alla Rocca. Sono quelle che abitano nella zona di via Vicinale del Colletto. "Da due mesi stiamo vivendo una condizione di forte disagio – fanno sapere i residenti –. Una parte di strada, quella sterrata, che collega ad alcune abitazioni nonché a una attività di apicoltura, è chiusa al traffico veicolare a causa di uno smottamento. Le case sono raggiungibili percorrendo quel tracciato di circa 300 metri, che diventa un disagio soprattutto per le persone anziane e per trasportare la spesa e altro materiale. E se ci fosse bisogno di un mezzo di soccorso? Quello ci preoccupa molto".

La strada esiste da anni e, secondo i residenti che denunciano la situazione, la causa dello smottamento "potrebbe essere la rottura delle tubazioni dell’acqua Cristallo, fontana chiusa da due mesi proprio a causa della frana, come informa il cartello che vi è stato apposto. Inoltre, nel punto dello smottamento, esiste una polla d’acqua che scivola sulla frana. Tuttavia, anche nella parte della strada asfaltata di via Vicinale del Colletto, esiste una perdita d’acqua da oltre otto mesi. Le segnalazioni su questa realtà non sono mancate e lo dimostrano le cinque riparazioni effettuate. Poi la situazione è esplosa e ora siamo a questo punto".

Il malumore serpeggia non solo tra i residenti ma anche tra i fruitori della famosa acqua Cristallo: "Chi vuole attingere a questa fonte deve raggiungere la sorgente ai Tecchioni – dicono gli abitanti –. Se non si mette in sicurezza la frana in via Vicinale, non sarà possibile riaprire la fontana Cristallo". I residenti hanno interpellato anche il consigliere comunale del Pd Daniele Tarantino affinché si attivi per una soluzione rapida con il Comune.