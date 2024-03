Frana il muraglione di Crespiano ‘Pioggia’ di pietre nel parcheggio

Il muraglione si è quasi “sbriciolato”, pietre e fango si sono abbattute sul parcheggio del borgo di Crespiano e, solo per una combinazione fortuita, non hanno colpito passanti né danneggiato mezzi. E’ uno dei danni provocati in Lunigiana dall’ultima ondata di maltempo. Le abbondandi piogge di questi giorni hanno creato altri problemi in una Lunigiana che continua ad essere un territorio fragile. Nella notte di mercoledì infatti le forti raffiche di vento hanno abbattuto due grosse piante: una lungo la Provinciale 15 fra i paesi di Terenzano e di Luscignano causandone la chiusura, l’altra sulla strada regionale 445 per la Garfagnana, all’altezza di Montefiore nel Comune di Casola. Per tagliare e rimuovere le piante cadute e ripristinare la circolazione sulla provinciale è intervenuta la Protezione Civile di Fivizzano mentre sulla statale hanno lavorato i vigili del fuoco di Aulla.

All’alba di ieri invece l’allarme è partito dagli abitanti del borgo di Crespiano a Comano. Nel parcheggio che costeggia la strada che conduce al Passo del Lagastrello le infiltrazioni delle abbondanti piogge hanno provocato la caduta di grossi massi dalla parete soprastante che hanno invaso parte della piazza. Un rumore assordante ha destato i residenti che hanno dato l’allarme. Nella zona si trova anche un noto bar-ristorante ma per fortuna al momento del crollo nel parcheggio non c’era nessuno e le auto in sosta non sono state danneggiate. Sul posto sono intervenuti carabinieri, Vigili del Fuoco e operai del Comune di Comano che hanno transennato tutta l’area.

Il maltempo aveva provocato anche numerosi allagamenti nella zona del piano di Soliera e fatto precipitare diverse piante lungo le strade provinciali che portano nelle frazioni fra i Comuni di Fivizzano e Casola.

Roberto Oligeri