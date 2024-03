Frana a Fivizzano, massi si staccano dalla montagna. Chiusa la provinciale 10

Fivizzano (Massa Carrara), 30 marzo 2024 – La strada provinciale 10 nel comune di Fivizzano risulta chiusa da stanotte a causa di una frana al km 17, tra le frazioni di Gragnola e Piandimolino. Numerosi massi si sono staccati dalla parete rocciosa e sono caduti in mezzo alla strada.

Il movimento franoso, nella notte, si è accentuato, e i detriti, come si legge sulla pagina Facebook del comune di Fivizzano, hanno invaso completamente la strada. La Provincia di Massa-Carrara ha prontamente attivato un intervento in urgenza, sono in corso i lavori per la rimozione del materiale franoso e la messa in sicurezza del fronte a monte. Ma ci vorrà del tempo per ripristinare la viabilità.