Frana di Marciaso. Aggiudicati i lavori sulla Sp10

E’ stata aggiudicata, da parte della Provincia, ad una impresa di Aulla la gara relativa ai lavori di consolidamento della frana di Marciaso lungo la provinciale n. 10 di Tenerano in prossimità appunto del borgo di Marciaso nel comune di Fosdinovo.

L’importo complessivo delle opere ammonterebbe a circa 300mila euro. Una notizia importante per i residenti e tutti coloro che transitano in quella zona, così come ci riferisce Guido Dazzi (nella foto), assessore all’Urbanistica, Ambiente e Territorio del Comune di Fosdinovo. "Grazie alla collaborazione degli Uffici provinciali, sono stati aggiudicati i lavori sulla SP10 di Marciaso. Si tratta di un intervento – afferma Dazzi – che garantirà ulteriormente la sicurezza di una strada fondamentale per il collegamento delle aree interne con la costa, rafforzando la viabilità provinciale che contribuisce a valorizzare il nostro territorio. Vi è inoltre da precisare che, il bando sulla valorizzazione dei beni forestali di proprietà comunale, attualmente in fase di sviluppo grazie alla stretta collaborazione con i nostri uffici, apporterà significativi benefici economici e ricadute positive per il comune di Fosdinovo".

"Un’iniziativa che dimostra – prosegue l’assessore all’Urbanistica Guido Dazzi – come la gestione sostenibile del nostro patrimonio naturale possa rappresentare un’opportunità per il rilancio economico e turistico del territorio".

Roberto Oligeri