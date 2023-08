Fossacava, tra storia e prodotti tipici

Doppio appuntamento, domani e domenica, con “Tasting in Fossacava”, il programma di esperienze per adulti e bambini tra archeologia e sapori del territorio alla cava romana. Promosso dagli assessorati a cultura e turismo e ideato dal direttore scientifico dell’area archeologica Stefano Genovesi, è organizzato da Endas Toscana Turismo e sostenuto dalla Soprintendenza. Domani alle 18,30, nella notte delle stelle cadenti, visita guidata alla scoperta della cava romana e laboratori a tema per i bambini, poi aperitivo con degustazione di prodotti tipici. Domenica, stessa ora, “Templum Dianae la Dea Luna a Fossacava” e degustazione di prodotti tipici. Visite guidate e laboratori sono gratuiti mentre le degustazioni a pagamento.

Info: 3351047436 o 3281919208, [email protected]