Fosdinovo è “Street Festival”. Il borgo diventa un palcoscenico

Tre giorni di musica, arte e teatro per le vie e le piazze del magico borgo di Fosdinovo dove, da venerdì a domenica, torna la terza edizione dello “Street Festival”. Gestito dall’Università popolare, sotto la direzione artistica di Enzo Ascione, il festival ha il patrocinio di Fondazione Cassa di Risparmio Carrara, Comune, Camera di Commercio, Proloco e il sostegno di numerosi attori economici del territorio che garantiranno la presenza di molti punti ristoro dove degustare specialità del territorio.

Un festival artistico che celebra musica, arte, cultura, promuovendo la socialità e la partecipazione attiva. Un grande festival: 70 artisti coinvolti, 18 esibizioni musicali, 6 appuntamenti con l’Arte di strada, 4 spettacoli che spaziano dal teatro di figura, al circo di strada e alla lettura di storie. 28 proposte artistiche di alto livello. Esibizioni in contemporanea trasformano strade e piazze del borgo medievale in tanti palcoscenici aperti gratuitamente. La grande novità è sabato quando chi vorrà spedire una cartolina dal borgo di Fosdinovo potrà farlo con il timbro del Festival: dalle 18, Poste Italiane renderà disponibile il servizio di annullo filatelico con un ufficio apposito nella Torre Malaspina. Le cartoline potranno essere acquistate nei tanti Punti Gadget del Festival. Tutte cartoline e i documenti timbrati con il bollo del Festival diventeranno oggetti da collezione.

La musica. Venerdì il festival apre le porte con il concerto di Luca Guaraldi (ore 21, piazza Pays de Sauxillanges). Sabato Fosdivox (19, Porta di Sotto), We Love Surf (19, Camposanto Vecchio) Premi Oskar (ore 21, Camposanto Vecchio) Franco Fornasari (19.15 e 21.15, Via Mazzini) Banda Putiferio (20.30, Porta di Sotto) Joyce E. Yuille 4tet (21, Paix de Sauxillanges) Loris Stefanuto trio feat. Fabricia Fernandes A. De Pascalis (19 e 21, piazza Matteotti). Sabato e domenica Game Birds (sabato ore 19 e 20.30 Largo Vatteroni, domenica ore 19.30 e 21, Via Mazzini) Poz-Genovesi-Landi (sabato ore 19.30 e 21.15, chiesa dei Bianchi) Alessandro Cederle (sabato 19, Pays de Sauxillanges, domenica, Porta di Sotto). Domenica 21 il Magic Jazz Quintet (ore 21.15, Camposanto Vecchio) Maricanti (20.30, Chiesa dei Bianchi) Massimo Lajolo (19.15 e 20.45, Largo Vatteroni) Denia Ridley Trio (21, Pays de Sauxillanges) The Nighthawks (21.15, Porta di Sotto) Elena Agape e Elena D’Alicarnasso (19, Pays de Sauxillanges) Kenshō (19.15, Camposanto Vecchio).