Forza Italia blinda il sindaco Persiani: "Bordigoni sarà un alleato leale"

di Alfredo Marchetti

Non è una semplice nomina. L’ingresso in giunta del neo assessore Matteo Basteri, fresco di tessera di Forza Italia (ieri assente per problemi di salute) e l’entrata in consiglio comunale di Sergio Bordigoni siglano la pace fatta tra il partito guidato da Antonio Tajani e il sindaco Francesco Persiani, dopo il gelo che si era registrato nel post elezioni e le richieste cadute nel vuoto, in un primo momento, fatte dai forzisti. Questo risultato è anche il frutto del lavoro certosino di ricostruzione del commissario di Fi Gianenrico Spediacci, che da fine primavera ha iniziato una lunga serie di incontri con i notabili del centrodestra per far risalire la china al partito. A farne le spese è stato l’ex assessore Matteo Bertucci: le sue deleghe, edilizia privata, semplificazione amministrativa, performance, politiche del lavoro, farmacie comunali e comunicazione sono passate all’ex consigliere oggi entrato in giunta.

Alla presentazione del nuovo consigliere comunale Bordigoni anche il sindaco di Tresana Matteo Mastrini, in veste questa volta di vice coordinatore regionale del partito e rappresentante del massimo esponente regionale di FI, Marco Stella. "Sergio – ha detto Spediacci – è un uomo stimato e capace. Sono sicuro che utilizzerà la sua esperienza politica per aiutare i giovani, ma sono convinto che assicurerà in consiglio un appoggio leale al sindaco. Anche Forza Italia parteciperà in maniera attiva. Siamo animati dallo stesso scopo, ovvero il bene dei cittadini. Informo che oggi Basteri è entrato nella famiglia di Forza Italia. Già così giovane dimostra di saper amministrare: ha un futuro importante nella politica. Stamani (ieri, ndr) anche Giancarlo Casotti si è iscritto al partito: dimostrazione che stiamo lavorando bene. Lui rappresenta una fetta di civismo, che considero linfa fresca per il nostro impegno. Era fondamentale dare però una regola a questo sforzo civico". Una riflessione poi sul futuro: "Stiamo crescendo in tutta la provincia: a Massa stiamo recuperando consenso, così come Carrara. Ci sono arrivate richieste importanti da persone che hanno fatto la storia del partito e vorrebbero rientrare. In Lunigiana Mastrini rappresenta la buona amministrazione, poi abbiamo il gradito ritorno di Jacopo Ferri. Non ci nascondiamo: alla prossima tornata elettorale puntiamo a essere il primo partito in quelle terre. Alle Europee porteremo un grosso risultato al centrodestra, stiamo pianificando le elezioni". La parola è poi passata a Bordigoni: "Sono emozionato. Sono felice di essere in consiglio comunale: ho conosciuto Alessia Casotti e Matteo Basteri poco tempo fa, ma abbiamo trovato subito sintonia. Ci sono le premesse per lavorare bene al supporto dell’amministrazione. D’altronde ho scelto di appoggiare Persiani quando mi sono candidato. Sono sicuro che concluderà il lavoro iniziato 5 anni fa".

"Avere Forza Italia che sta riprendendo quota è per noi un buon segnale di salute del centrodestra – è intervenuto il sindaco –. Il consiglio comunale può continuare a lavorare bene, la politica deve tornare ad essere al centro del nostro lavoro. Dopo le incomprensioni delle prime settimane con FI, torniamo a una visione lungimirante, anche grazie al supporto di ’Ascoltare per fare’ di Casotti. Ci sono molti temi da affrontare: progetti del Pnrr, la piscina, la buca degli Sforza e un nuovo piano asfalti nelle prossime settimane. L’amministrazione c’è". Infine Casotti: "L’80 per cento dei nostri membri è entrato nel partito. Lavoreremo in questi anni per sostenere l’amministrazione. Ci unisce un unica missione: il bene dei cittadini di Massa".