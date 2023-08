Forum a Villa Schiff ’Social nella vita moderna’ Confronto con gli esperti

A Villa Schiff è in programma una serata di riflessione su un tema molto attuale: l’uso dei social e il ruolo che questi hanno nella nostra vita. L’appuntamento, stasera alle 21, prevede la proiezione del cortometraggio “Ritorno al presente” e quindi un forum con diversi ospiti dal titolo “Social nella vita moderna”. A organizzare la serata con il Comune di Montignoso sono il Touring Club e Bottega Poggi, l’associazione socio-culturale voluta da Daniela Poggi, attrice da sempre impegnata in tematiche sociali, e Walter Sandri e che propone in tutta Italia eventi che stimolino il dibattito.

“Ritorno al presente” è diretto da Max Nardari (“La mia famiglia a soqquadro”, “Diversamente”, “Uno di noi”) che lo ha scritto con Fausto Petronzio ed è interpretato dalla stessa Poggi con Attilio Fontana e Cinzia Fornasier. Palmira, una giovane attrice molto famosa negli anni ‘80, a seguito di un incidente entra in coma e al suo risveglio si ritrova catapultata nell’anno 2020. Durante una serata, organizzata dal suo agente Thomas per festeggiare il ritorno alla vita, Palmira si rende conto che in 30 anni sono cambiate tantissime cose. Thomas le spiega che l’invenzione dei cellulari e l’avvento dei social network hanno stravolto il modo di comunicare e le presenta Katiusha, una giovane influencer che l’aiuterà a promuovere la sua immagine sul web. Palmira si affida a Katiusha e inizia a scoprire il mondo dei social dovendo vivere una nuova realtà virtuale. Il corto attraverso un approccio da commedia esamina profondamente i risvolti di questo mutamento sociale, compresi i rischi per la propria privacy e la perdita di umanità assorbita dallo schermo di uno smartphone. Con il rischio che questa dipendenza crei sempre più sintomi compulsivi e depressivi.

Il forum successivo, al quale parteciperà Daniela Poggi, esaminerà proprio questa situazione anche alla luce dei sempre più frequenti episodi di cronaca che coinvolgono la sfera personale rispetto a una società complessa.