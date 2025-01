Fortezza della Brunella. Cambia la gestione. Porte aperte domenica. Si parte con le visite

Nuovo affidamento per la gestione del servizio di accoglienza, visite guidate e promozione turistica del Museo di Storia Naturale della Lunigiana e del complesso monumentale della Fortezza della Brunella. Con una procedura comparativa ai sensi di legge sul sistema telematico regionale Start il servizio, in precedenza gestito da Sigeric Società Cooperativa con sede a Pontremoli, è stato affidato all’associazione Pro Loco Viviamo Albiano Aps che dal 1 gennaio e fino al 31 maggio lo gestirà al costo complessivo di 2.200 euro.

L’accordo prevede un totale di 109 ore di apertura al pubblico con visite guidate all’intero complesso monumentale nei fine settimana e giorni festivi, della durata di 45 minuti ciascuna in orario dalle 13.30 alle 16.30 fino a marzo e dalle 14.30 alle 18 da aprile a fine maggio per tutti i fine settimana. La prima apertura è programmata per il week end dell’Epifania: domenica 5 e lunedì 6 febbraio porte aperte, dunque, alla Brunella. "Ringrazio Sigeric per l’attività di promozione che ha svolto e auguro alla nuova affidataria buon lavoro e buon proseguimento delle iniziative – dichiara il sindaco Roberto Valettini – con l’auspicio di una sempre maggiore valorizzazione di questa splendida fortezza che è la Brunella, esempio di difesa militare diversa dal concetto del castello medievale, sede dell’apprezzato museo di storia naturale".

La Pro Loco dovrà occuparsi di aperture e chiusure della Fortezza della Brunella, vigilanza e custodia dei beni esposti nel Museo e sorveglianza dell’intero complesso, accoglienza e servizio di informazione ed assistenza qualificata ai visitatori, gestione della pagina social in cui dovranno essere pubblicati informazioni per gli utenti, notizie, foto e cenni storici. Oltre agli orari contrattuali, l’associazione si è impegnata a garantire aperture straordinarie per organizzare a proprie spese, con quota di partecipazione, eventi per le famiglie nel suggestivo Parco della Fortezza.

"Siamo molto soddisfatti di questo affidamento che ci permette per la prima volta di gestire il servizio per la Fortezza della Brunella. – dichiara la presidente Barbara Ferrari – Le nostre guide turistiche volontarie, Chiara, Giulia e l’altra Chiara, sono esperte e qualificate. Siamo preparati e pronti al servizio". La Pro Loco è già attiva da anni con proprie iniziative sul territorio e in passato ha svolto collaborazioni anche con l’ex affidataria Sigeric. "Allo scadere dell’affidamento – conclude la Ferrari – proseguiremo con le nostre attività in paese: un primo appuntamento è calendarizzato per la festa annuale di rievocazione storica di fine giugno".