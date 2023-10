Formazione La Resistenza incontra la scuola

Il Museo della Resistenza incontra il mondo della scuola, oggi pomeriggio alle 17 con l’Open Day e aperitivo rivolto ai docenti e a tutti gli educatori del territorio. Al museo verranno illustrate ai e alle docenti una serie di attività didattiche proposte per l’anno scolastico 2023 e 2024 rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e alle associazioni che si occupano di educazione non formale. Oltre alla visita guidata, sono previsti una serie di laboratori che riguardano la storia dell’antifascismo e della Resistenza, della Costituzione, la storia del paesaggio, la multimedialità, ma anche temi di attualità inerenti l’ambito dei diritti di cittadinanza, la memoria e l’impegno, l’educazione civica, la cittadinanza attiva e digitale, le pari opportunitè e l’educazione alle differenze.

La presentazione si svolgerà questo pomeriggio all’ex colonia partigiana, dove dai primi anni del Duemila è stato allestito il primo museo di narrazione, realizzato in Italia da Studio Azzurro di Milano, con il coordinamento scientifico di Paolo Pezzino e Giovanni Contini.

Per iscriversi è necessario contattare il collettivo Archivi della Resistenza, al numero di telefono 329 009.9418 o scrivendo una email a info@archividellaresistenza.it. Il Mar, ricordano gli organizzatori, è stato inaugurato il 2 giugno 2000 alla presenza dell’allora ministro della Pubblica Istruzione Tullio De Mauro e dei rappresentanti delle amministrazioni provinciali e comunali locali. Lo spazio, circondato dal bosco di castagni da cui discesero i partigiani al termine della guerra di Liberazione, è il frutto di una concezione museografica originalissima, non è stato concepito seguendo canoni a cui tradizionalmente si ispirano i luoghi museali, ma si propone di conservare e di trasmettere un bene immateriale e senz’altro più prezioso: la memoria storica.

Al suo interno presenta una sala dove è possibile ascoltare, in modo interattivo, le ultime testimonianze dirette del periodo resistenziale della zona delle Apuane e della Lunigiana e della provincia della Spezia. Il Mar ha come finalità quella di andare oltre l’”ultimo testimone”, è uno scrigno di memorie accessibile a tutte le età, un monumento alla Pace che durante l’anno ospita studenti e studentesse venuti da ogni parte d’Italia per ascoltare storie di vita di coloro che hanno vissuto il periodo resistenziale e che ormai non ci sono più.

Al termine della presentazione di verrà offerto un aperitivo a tutti i presenti. Per partecipare all’Open day e all’aperitivo è necessario prenotarsi contattando il collettivo Archivi della Resistenza, al numero di telefono 329 009.9418 o scrivendo una email a info@archividellaresistenza.it e lasciare il proprio nominativo per risultare registrati all’evento in programma, che si curamente richiamerà molti addetti del mestiere in terra lunigianese.