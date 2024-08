"Fontia, incuria e pericoli. Servono lavori subito"

"Fontia, un paese sempre più abbandonato al degrado". E’ quanto denunciano il referente di Fratelli d’Italia Alessandro Bruschi e i dirigenti provinciali Matteo Costa e Lorenzo Baruzzo. Segnalano la condizione della strada che porta in paese, invasa da vegetazione e alberi pericolanti che restringono la carreggiata e creano pericoli, "la saltuarietà del servizio di trasporto pubblico urbano che non garantisce la mobilità" a chi non a un proprio mezzo (soprattutto anziani); il servizio di raccolta dei rifiuti non sempre “puntuale” "con i bidoni che stracolmano di sudicio maleodorante". Sottolineano che gli abitanti di Fontia sono intervenuti in modo volontario per pulire e mettere in sicurezza la strada comunale che porta al Santuario di Santa Lucia.

E segnalano poi il degrado a volte impedisce ad ambulanze e mezzi di soccorso di "raggiungere il più velocemente possibile il paese". Fratelli d’Italia chiede l’intervento della Provincia sulla strada da Fossola a Fontia, e dell’amministrazione comunale per gli altri problemi di incuria che affliggono il paese.