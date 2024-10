Fonteviva partner della Fondazione. Andrea Bocelli

Fonteviva è da tempo partner della Fondazione di Andrea Bocelli (Abf), nata per aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie, condizioni di povertà ed emarginazione sociale, attraverso la promozione e il sostegno di progetti umanitari nazionali ed internazionali. Il nuovo progetto di Abf, realizzato in soli 150 giorni, è stata la ristrutturazione della scuola primaria (0-11 anni) "Natali" e del giardino circostante a Sforzacosta, Macerata: un’opera di riqualificazione e rigenerazione urbana che darà vita alla rinnovata scuola primaria e a una serie di laboratori interni ed esterni accessibili a bambini e famiglie oltre l’orario scolastico, compresi fine settimana e periodo estivo. Si tratta del secondo step dell’ampio progetto iniziato lo scorso anno con la costruzione del Polo per l’Infanzia (0-6 anni) inaugurato lo scorso 22 novembre.

Il programma dell’evento che si è svolto nei giorni scorsi, alla presenza maestro Andrea Bocelli, del Commissario alla Ricostruzione onorevole Guido Castelli, del sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, dei vertici della Fondazione e dei graditi ospiti Albano e Serena Autieri, ha visto la presenza dell’acqua Fonteviva. "Siamo onorati di essere ancora una volta a fianco di ABF Foundation – ha dichiarato l’ingegnere Massimo Gelati (nella foto), presidente Evam – una fondazione che rispecchia a pieno i valori etici della nostra società e che sta contribuendo così tanto allo sviluppo educativo, sociale e culturale delle persone meno fortunate".