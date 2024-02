Folla per il libro di Giani a Castiglione del Terziere

Castiglione del Terziere ieri era pieno di vita come un tempo. In tanti hanno affollato il suggestivo castello per la presentazione del libro di Eugenio Giani su ‘Cosimo I dei Medici. Il padre della Toscana moderna’. Il presidente della Regione ha ricordato il professor Loris Jacopo Bononi e la compagna Raffaella Paoletti, scomparsa a settembre. A fare gli onori di casa il sindaco di Bagnone Giovanni Guastalli e il presidente di ‘Omnia Vanitas Comitato amici di Loris Jacopo Bononi’, Roberto Lazzini. La presentazione del libro invece è stata curata dal direttore del Museo De’ Medici Samuele Lastrucci. "La presenza di tante persone è un messaggio di tutti coloro che amano Castiglione – ha esordito il sindaco –, un patrimonio storico e culturale non solo di Bagnone ma dell’intera provincia". "Il libro del presidente Giani è piacevole – ha esordito Lastrucci – ha un linguaggio facile, diretto e chiaro, è costruito con l’architettura della geografia". "Ho scelto di presentare il libro a Castiglione – ha evidenziato Giani – per ricordare Donna Raffaella, come la chiamavo affettuosamente. E’ stata una grande persona, che ha tenuto fede al compito lasciatale dal compagno Bononi. Il libro fa conoscere una persona di cui dobbiamo sentirci orgogliosi come toscani".

M.L.