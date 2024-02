Foibe e ’Giorno del ricordo’. Il libro di Micich al Guglielmi

Per le celebrazioni del 10 febbraio il ’Giorno del ricordo’ l’associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Massa Carrara organizza la presentazione del libro ’Foibe, esodo, memoria’, con l’autore Marino Micich, direttore del museo di Fiume a Roma, storico del confine orientale. L’incontro si svolgerà oggi, alle 16,30, nelle stanze del Teatro Guglielmi.

"Pensiamo – scrivono gli organizzatori – che possa essere un’occasione per cittadini, studenti e insegnanti per una presa visione delle vicende del confine orientale mai messe in luce per interessi di parte, ed approfondire tematiche a volte ostiche od ignorate per mancanza di comunicazione o informazione".