Focus su Michelangelo con Massimo Bertozzi al Carmi della Padula

Proseguono gli appuntamenti del giovedì al museo Carmi della Padula con il direttore Marco Ciampolini. Stavolta ospite della giornata ‘I giovedì del Carmi’ in programma per giovedì alle 17 nello spazio polifunzionale del Carmi, sarà lo storico dell’arte Massimo Bertozzi, che parlerà di ‘Michelangelo nel secolo della storia. Rinascenza di un mito’. L’iniziativa vuole proporre il Museo non solo come luogo che ospita le opere, ma anche come occasione di dibattito e divulgazione. La rassegna, che non si è interrotta nemmeno durante il periodo della pandemia con la modalità streaming, è giunta quest’anno alla sua terza edizione. Questi i prossimi appuntamenti: giovedì 18 aprile interverrà il docente dell’Accademia di Carrara Gerardo de Simone con la relazione ‘Lapo di Giroldo, Andrea Guardi, Francesco Mosca. Sculture del Medioevo e del Rinascimento nell’Accademia di Carrara’. Si tratta di un corpus di numerose sculture, fra le quali spiccano l’unicum dell’Annunciazione (1310) di Lapo di Giroldo da Como, la sola opera conosciuta del figlio del celebre scultore romanico di origine lombarda e di attività toscana, e l’ovale con un Profilo Muliebre eseguito da Francesco Mosca detto il Moschino tra il 1561-1565. Si chiude il 9 maggio con il direttore Marco Ciampolini che parlerà dei personaggi famosi e dei soci onorari e ordinari dell’Accademia di belle arti.