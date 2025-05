Fivizzano vara il bilancio consuntivo: "La città cresce e investe nel futuro"

Il consiglio comunale di Fivizzano ha approvato il bilancio consuntivo per l’anno 2024, che vede confermare ancora una volta la solidità finanziaria dell’ente e la capacità d’investire sul territorio, mantenendo un equilibrio economico improntato alla virtuosità. I dati forniti dimostrano che il risultato d’amministrazione al 31 dicembre 2024, si attesta a 5.165.751,40 euro; sta a certificare l’efficienza nella gestione delle risorse e la correttezza dei processi contabili. Di questo risultato, 2.047.018,58 euro rappresentano la parte accantonata a garanzia degli equilibri futuri, mentre la quota disponibile, da destinare a nuove progettualità, è pari a 1.339.163,40 euro.

"Negli ultimi anni il Comune di Fivizzano ha dimostrato un impegno costante nel coniugare investimenti strategici – dice il sindaco Gianluigi Giannetti – con un’attenta programmazione finanziaria. Con oltre 2,9 milioni d’euro vincolati a spese in conto capitale, anche nel 2024, l’amministrazione ha continuato a sostenere opere pubbliche, infrastrutture e servizi per i cittadini, senza generare disavanzi o squilibri. Già nella prima variazione di bilancio è stato dato un concreto segnale di questa capacità d’intervento con la sua approvazione in consiglio comunale lo scorso 26 aprile. Con il solo voto favorevole della maggioranza, sono stati stanziati 200mila euro per la sistemazione dello smottamento nella frazione di Viano e 283mila euro per manutenzione e ripristino delle strade comunali, con priorità a quella per la frazione di Fazzano.

Questo bilancio testimonia il quotidiano impegno nel gestire con serietà a lungimiranza le risorse pubbliche. Fivizzano cresce, investe e guarda al futuro con responsabilità, garantendo servizi efficienti e sostenibilità economica. La conferma di un avanzo disponibile importante e l’assenza di disavanzi o debiti fuori bilancio evidenziano un Comune in salute – conclude – pronto per affrontare nuove sfide e per il continuo miglioramento della qualità della vita della propria comunità".

Roberto Oligeri