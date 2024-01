Fivizzano stringe un patto d’amicizia con la Fondazione Collodi

Nel nome di Pinocchio è nata una collaborazione fra la Fondazione Collodi e il comune di Fivizzano dall’evento iniziato l’8 dicembre. La rassegna “Pinocchio sotto l’Albero” a Fivizzano, si è concluso nei giorni scorsi con una promessa di collaborazione tra la Fondazione presieduta da Pier Francesco Bernacchi con Loredana Lignola, membro del comitato tecnico-scientifico, e il Comune di Fivizzano con l’assessore alla cultura Francesca Nobili. "Pinocchio, è una favola universale, un’opera che trasmette un messaggio importante – afferma l’assessore Nobili – quello della trasformazione e rinascita di un uomo vero,da burattino a bambino con le sue emozioni e sentimenti"- Un “patto di amicizia” fra Comune e Fondazione Collodi che, sottolinea l’assessore Francesca Nobili "è per il Comune motivo di orgoglio in quanto significa approntare importanti scambi culturali; personalmente, rappresenta una grande opportunità di crescita culturale". E rimarca il collegamento fra Fivizzano e Collodi: "Pinocchio,è un’opera nata in Toscana, uno dei libri universalmente più conosciuti – spiega – e Fivizzano, città della stampa, giustamente gli riserva attenzione. Carlo Lorenzini, grande scrittore e giornalista nasce e muore a Firenze e Fivizzano ha sempre avuto un ruolo nella storia della Repubblica Fiorentina; quindi,per noi, significa recuperare e rinsaldare il legame con la capitale della Toscana".

Roberto Oligeri