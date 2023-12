Fivizzano, bando comunale per funzionario tecnico

Il Comune di Fivizzano ha pubblicato un bando di concorso per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un funzionario tecnico da assegnare all’area "Governo e gestione del territorio". Oltre ai requisiti generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego, i candidati devono essere in possesso di una laurea in architettura del paesaggio, architettura e ingegneria edile, ingegneria civile, ingegneria per ambiente e territorio, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale o titoli equipollenti. L’esame consisterà in una prova scritta ed una prova orale. Il funzionario tecnico ha la responsabilità dei risultati relativi ad importanti processi produttivi e amministrativi nei seguenti ambiti: lavori pubblici, gestione e manutenzione del patrimonio dell‘ente, urbanistica, edilizia privata, servizi per le attività produttive e per il commercio, gestione del territorio. Il bando scade il 4 gennaio. Per informazioni e candidature, visitare il sito www.InPA.gov.it. Il testo integrale del bando di concorso è scaricabile anche dal portale ufficiale del Comune di Fivizzano.