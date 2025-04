Fivizzanese, esplode la festa. Caroselli di tifosi e cori in piazza

Il ritorno alla normalità per la città che ieri si è risvegliata con la Fivizzanese in Prima categoria, ha trovato molti medicei più assonnati di ogni altro lunedì dell’anno. Occhi pesti e barbe lunghe: chi ha passato buona parte della notte insonne a festeggiare lungo le strade e nella piazza e chi non ha potuto dormire a causa dei festosi schiamazzi.

I tifosi entusiasti riversatisi domenica sera a salutare giocatori tecnici e dirigenti, accompagnati da palloncini albiceleste e strombazzamenti, si sono concessi una pausa ristoratrice al Circolo degli Arcieri per i festeggiamenti con la squadra. Cibo, bevande, strette di mano, baci, abbracci, lacrime di gioia e di liberazione, brindisi, canti e balli si sono susseguiti senza soluzione di continuità, mentre i tifosi oltre ad aver popolato il Circolo, avevano invaso piazza della Libertà. Il “rompete le righe”, giunto a notte fonda. Esausto, ma felice, il popolo mediceo ha, dunque ripreso la vita di sempre raccontandosi all’infinito, in tutti i particolari, la notte brava vissuta.

L’immagine del nocchiero Piero Fiori alla fine della partita appariva rotta dall’emozione che riassumeva i sentimenti e gli stati d’animo di tanti Fivizzanesi. "È vero – ha detto – non sono ancora riuscito a rendermene completamente conto". Una pausa per riordinarsi e subito dopo aggiungeva: "Dobbiamo guardare avanti. Non vogliamo fermarci qui su questo non c’è dubbio. Dico che da settimana prossima vogliamo attrezzarci per mantenere il palco della Prima categoria appena conquistata. Tra qualche giorno, quando ci saremo ripresi dalla “sbornia” ci incontreremo per gettare basi solide sulle quali la Fivizzanese deve poter poggiare".

"Sono veramente entusiasta – ha detto il sindaco Giannetti – voglio esprimere la mia più sentita gioia e i più vivi complimenti alla squadra della Fivizzanese calcio per la splendida vittoria del campionato di Seconda Categoria. Questo risultato non è solo sportivo: è il frutto della passione, del lavoro di squadra, dell’impegno e dell’amore per i colori del nostro paese. Avete portato in alto il nome di Fivizzano con dignità e determinazione. Siete l’esempio di come, con dedizione e spirito di comunità, si possano raggiungere traguardi importanti. A nome dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini, grazie per le emozioni che ci avete regalato. Questa promozione è di tutti noi. Avanti così, sempre più in alto. Viva la Fivizzanese e viva Fivizzano!".

