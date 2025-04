’Fino al cuore della rivolta’. Torna il festival a Fosdinovo fra incontri, musica e cucina

Arriva il 25 Aprile e a Fosdinovo arriva ’Fino al cuore della rivolta’, giunto alla XXI edizione. Per l’80° anniversario della Liberazione sarà festa grande al Museo audiovisivo della Resistenza, una festa lunga un intero weekend, da domani a domenica. In programma musica, enogastronomia, interventi in una tre giorni inedita, con tanti ospiti. Domani, alle 12, è previsto un pranzo sociale (dall’antipasto al dolce bevande incluse), con prenotazione per sedersi ai tavoli, oppure pic nic nel bosco del museo. Alle 14.30 è in programma il concerto del 25 aprile, con tanti ospiti e tante sorprese. Alle 15 merenda... resistente. Saranno a disposizione navette gratuite dal campo sportivo di Fosdinovo. Partenze ogni 10 minuti dalle ore 10. Parcheggio gratuito nelle vicinanze. Gli organizzatori si raccomandano a tutti di seguire le indicazioni dei volontari in strada, oltre che cercare di usare meno macchine possibile.

Sabato, dopo la cena sociale, concerto alle 21 con Nicole Coceancig, Pupi Di Surfaro e Bobo Rondelli. Domenica, dopo il pranzo sociale, alle 16, concerto con Antonio Lombardi, Gang e Yo Yo Mundi. Si può anche campeggiare nel bosco del museo, come in estate. Le prenotazioni a pranzi e cene sono obbligatorie ai numeri 329 0099418, 342 3714053 oppure 379 2144547.