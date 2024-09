Finissage a Villa Schiff della rassegna ’The World, l’arte oltre lo stereotipo’

Nella cornice di Villa Schiff-Giorgini si tiene oggi il finissage della mostra ’The World l’arte oltre lo stereotipo’ che ha visto la partecipazione di ben 22 artisti tra cui Marco Bertuccelli, ospite venuto appositamente dal Belgio per questo gemellaggio culturale con Montignoso. La curatrice, Marcella Cardone, ha predisposto l’esposizione come una... camera delle meraviglie. La mostra si è svolta con eventi collaterali culturali e questo pomeriggio, dalle 17, si concluderà con la presentazione di ’Jimmy dalle braccia lunghe’ della scrittrice Silvia Tamberi con la partecipazione del critico d’arte Lodovico Gierut. Gli organizzatori ringraziano per l’ospitalità il Comune di Montignoso, gli sponsor ufficiali pasticceria Tonlorenzi di via Aurelia nord a Romagnano, la pizzeria La Piazza di Mirteto, le associazioni Eventi sul Frigido, Insieme, Diversamente Splendidi, Evergreen, Artemisia, Caffè artistico letterario Apuano, Eva Eva e I poeti della Luce, l’Archivio documentaristico artistico Gierut, il Frantoio Anderlino, Gemma Preziosa. Questi gli artisti: Daniela Bertani, Marco Bertuccelli, Sophia Bondielli, Arturo Cappè, Giovanna Capovani, Marcella Cardone, Letizia Cardone Donatella Gabrielli Lagomarsini, Marta Gierut, Anna Maria Lenzetti, Rossana Leonardi, Nonno Luciano, Edoardo Mosti, Marcello Nesti Mark, Adriana Pitamorfi, Mary Anne, Mara Valsega e Nicol Volpi.

Angela M. Fruzzetti