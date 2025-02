Finisce con l’auto contro un muro. Traffico in tilt sulla statale 63

Paura per un incidente dalla dinamica particolare ieri mattina lungo la statale 63 del Cerreto, poco dopo il bivio per Canova, lungo il viale fra Pallerone e l’abitato di Serricciolo. Due auto, una Mercedes diretta in senso di marcia verso Fivizzano e l’altra, una Skoda, in viaggio verso Pallerone, sono entrare in collisione. Sulle modalità e le cause del sinistro, sono in corso le verifiche degli agenti della Polizia Municipale di Aulla, intervenuti sul posto con una pattuglia per i rilievi di legge e far snellire il traffico che aveva subito inevitabili rallentamenti, anche data l’ora. Erano le 9.48 quando è stata allertata la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Aulla che ha subito inviato un’autoambulanza. Il conducente della Mercedes era finito con l’auto frontalmente contro un muro, subendo vari traumi. Portato all’ospedale di Pontremoli, è stato ricoverato in osservazione.