Filetto rinascimentale. Presenze da record. Draghi, musica e magia

"Grazie a tutti voi che avete aperto il cuore alla magia, lasciando che la spirale del tempo vi staccasse per un attimo dalla vita di tutti i giorni". L’associazione Senza Tempo saluta i visitatori della terza edizione di Filetto Rinascimentale, che si chiude con numeri da record e un successo strepitoso decretato dai visitatori presenti. Nella pagina dell’associazione sarzanese Senza Tempo che organizza l’evento, si leggono tanti commenti di persone che hanno partecipato all’evento. "La terza edizione di Filetto Rinascimentale si è chiusa - dicono gli organizzatori - siamo stati travolti dalle migliaia di sorrisi e di volti, alcuni nuovi, altri di chi è tornato, perché il clima che si respira nella nostra rievocazione è proprio quello di oltre 500 anni fa, complice anche un borgo, come quello di Filetto, che è rimasto intatto nei secoli e conserva ancora quel fascino antico che arriva dritto al cuore. Ci avete raccontato che varcare le nostre porte è stato come attraversare un portale spazio temporale, che avete respirato la magia delle nostre musiche, il rollio dei tamburi, ammaliati dai colori e dai profumi di incenso e spezie portati dai viaggiatori e dai mercanti e dallo sventolare di drappi e bandiere lanciate al cielo dagli sbandieratori. Una grande festa, come quelle del Rinascimento con nobildonne e popolane, artisti di strada, spettacoli di combattimento, giochi antichi, falchi e avvoltoi, imbonitori e predicatori, draghi e oliphanti. Ottimo cibo, legato ai prodotti del territorio, un connubio che abbiamo fortemente sostenuto come la collaborazione con le associazioni e i volontari". Non mancano i ringraziamenti, Simone Del Greco, presidente dell’associazione e coordinatore della manifestazione ringrazia il Ministero della cultura, il comune di Villafranca Lunigiana, il Cers (Centro europeo rievocazioni storiche) il Conad e Confcommercio, ma soprattutto tutti gli artisti di qualità che si sono alternati nelle piazze, alle associazioni di volontariato che a vario titolo erano presenti all’evento, ai blogger, ai giornalisti e ai fotografi e alle tv, che sono stati presenti. "Ma il ringraziamento più grande - dice - va al gruppo coeso e compatto di professionisti, che da mesi lavora per il successo di questa manifestazione e ai ragazzi della Milizia San Giorgio senza i quali tutto questo non avrebbe possibilità di esistere".

Monica Leoncini