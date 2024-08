Filetto in festa per San Genesio. Due giorni di giostre e stand. A tu per tu con il sindaco

Versione ridotta per la tradizionale festa di San Genesio nella Selva di Filetto, che quest’anno dimezza la durata a due giorni, oggi e domani. Ma la formula non cambia: una lunga fila di bancarelle del mercato ambulante, ai bordi della Selva che si snoda dall‘Oratorio del Santo, a cui è intitolata la fiera, a tutta la via che attraversa il castagneto.

"Quest’anno, c’è il grande ritorno della storica sagra Anspi San Francesco – annuncia l’assessore Loris Bernardi – rimasta ferma negli ultimi anni per la tragica scomparsa di uno degli organizzatori trainanti, l’amico Efisio Parcentino". Immancabili le giostre che presidiano la Selva dai primi giorni di agosto e che, come da consuetudine, sbaraccheranno a fine fiera. E poi l’ormai collaudata ’Imboscata’ con lo stand delle focaccette del gruppo ’Villafranca libera’ e il Dj-Set con Fabry-B per gli intrattenimenti musicali del sabato sera al bar Madonna. "Ci siamo, come da tradizione e con una serie di proposte che siamo certi attireranno una moltitudine di persone e tanti giovani", annuncia il sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi. Quest’edizione sarà corredata da un dibattito voluto da Bellesi sul tema centrale del suo mandato amministrativo: la situazione finanziaria del Comune di Villafranca alla luce delle recenti pronunce degli organi di controllo e delle conseguenti manovre di bilancio approvate dall’amministrazione comunale. Il sindaco ne discuterà pubblicamente oggi a partire dalle 18 allo stand ’Villafranca libera’ insieme all’assessore al bilancio, Roberto Luciani e ai membri della giunta comunale.

"E’ un appuntamento a cui tengo molto – spiega Bellesi - per fare chiarezza su una situazione decennale che è comprensibile agli addetti ai lavori ma meno chiara alla cittadinanza. Quando mi sono insediato, il Comune di Villafranca era già in pre-dissesto quindi potevo agire come ho fatto, oppure commissariare l’ente". Bellesi rivendica il coraggio di aver fin da subito azzardato la gestione del pre-dissesto evitando di consegnare il Comune di Villafranca ad un Commissario nominato dal Prefetto. "Abbiamo fatto ricorso contro le recenti sentenze degli organi di controllo e ora non ci resta che aspettare ma affrontiamo questo momento senza paura certi delle nostre ragioni". Bellesi anticipa quelle che sono le ipotesi future: "Se il ricorso non andrà a buon fine, la conseguente pronuncia di dissesto comporterà l’arrivo di un Commissario liquidatore che, diversamente dalla figura del Commissario prefettizio, ha la funzione di fare ordine nella situazione economico-finanziaria dell’Ente ma in ogni caso non comporta lo scioglimento del Consiglio comunale ed è bene chiarirlo una volta in più alla cittadinanza".

Michela Carlotti