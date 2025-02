"File inutili per pagare con il Pos"

Le incongruenze dell’Asl di Avenza e i disagi per i cittadini. Così inizia lo sfogo di Maria Cristina Donati, che denuncia alcuni problemi dell’accettazione del bancomat per il pagamento della prestazione sanitaria. "E’ possibile prenotare tramite applicazione le prestazioni al centro prelievi di Avenza - precisa la nostra lettrice - ma più volte, al momento del pagamento, viene detto che il pos non funziona e che il pagamento con carta dovrà essere effettuato al ritiro delle analisi o dela prestazione, sicuri che in quel momento funzionerà. Ho notato che dopo una certa ora i pagamenti con carta o bancomat vengono accettati senza problemi. Mi chiedo se il bancomat non venga quindi accettato in quel determinato orario per un economia di tempo o per altre ragioni. In questa procedura si denotano incongruenze - spiega - chi prende appuntamento per un prelievo potrebbe aver preso un permesso dal lavoro e poi visionare i risultati tramite internet sul fascicolo sanitario regionale, non dovendo ritornare fisicamente all’Asl per il ritiro del referto. Conseguentemente bisogna tornare per il ritiro cartaceo perché è necessario effettuare il pagamento e si è addirittura costretti a fare la fila al cup dimenticando che si era già fatto una prenotazione tramite app. Inoltre chi ha una delega e affida l’incarico di ritirare i risultati delle analisi a un’altra persona, dovrebbe lasciargli il proprio bancomat con il relativo pin. Mi chiedo se sia normale che si faccia tornare una persona più volte e chiediamoci se questa persona fosse un anziano, un lavoratore o una persona con disabilità".