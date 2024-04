’Fiera del green’ al centro commerciale Maremonti. Saranno in mostra tutte le nuove auto elettriche

Dal 19 al 22 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Terra, al Centro commerciale Maremonti di Massa si terrà la ’Fiera del Green’. L’evento rientra tra i tanti progetti che la proprietà Carmila Italia sostiene a favore di una forma di consumo più sostenibile nei confronti dell’ambiente aderendo al programma ’For the Planet’. E’ stato possibile grazie alla partecipazione delle migliori concessionarie d’auto del nostro territorio che si sono resi disponibili a esporre le nuove auto elettriche e far conoscere le loro perfomance. Inoltre sabato 20 e domenica 21 sarà presente l’associazione automobilistica Rc Model di Massa con le loro divertenti esibizioni di auto elettriche radiocomandate. Le concessionarie adferenti sono Automare Le con Nissan Brotini, F.lli Nani, Guidi Car, Nuova Comauto, Sim Car e Sun Car.