Fibrillazione atriale, l’importanza della prevenzione secondo Fusco

Nel fine settimana, in occasione dell’annuale ritrovo dell’associazione ’Amici di San Caprasio’ per il resoconto delle attività, il sindaco di Aulla Roberto Valettini ha chiuso il pomeriggio presentando, insieme al dottor Sergio Faraguti, il dottor Antonio Fusco, specialista in Cardiologia e Aritmologia all’ospedale Pederzoli a Peschiera del Garda, con il suo libro ’Fibrillazione atriale: una svolta rivoluzionaria’. Si tratta di una delle patologie più diffuse negli ultimi anni che può essere prevenuta, come spiega Fusco, non solo attraverso i controlli periodici ma anche tenendo presente il ruolo dell’infiammazione cronica, dello stress ossidativo, dell’insulino-resistenza e soprattutto dell’impatto di un’alimentazione sbagliata. Così propone scelte di vita e nutrizionali da mettere subito in pratica per preservare la salute del cuore puntando a un autentico benessere, fornendo spiegazioni scientificamente rigorose. All’ospedale Pederzoli, il dottor Fusco è anche responsabile del Laboratorio di elettrofisiologia ed elettrostimolazione, centro di eccellenza per la fibrillazione atriale, inoltre si interessa da sempre di prevenzione cardiovascolare e ha approfondito studi di medicina cellulare e cardiologia funzionale. "Un pomeriggio estremamente importante – ha detto il sindaco Valettini – e partecipato, con il patrocinio degli Amici di San Caprasio e della Società della Salute della Lunigiana che è intervenuta al riguardo della medicina preventiva detta predittiva, che ’proietta un film’ di come sarai fra 10 anni perché lo stress ossidativo e le proinfiammazioni, come ha spiegato il professor Fusco, si determinano nel tempo, come le placche aterosclerotiche, le malattie autoimmuni e gli infarti stessi. Per cui è stata una giornata interessante cui faranno seguito, proprio nel nostro Comune, anche rapporti con gli ambulatori di analisi del sangue che facciano questo tipo di screening, fornendo un servizio davvero avanguardistico alla comunità".

Anastasia Biancardi