Fiamme in una casa al Cinquale

Fiamme in un appartamento sfitto in via Bregoscia al Cinquale di Montignoso. Grande paura per i vicini che hanno visto le fiamme dalle finestre dell’immobile sulla costa, senza nessuno al suo interno. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che sono arrivati dopo una manciata di minuti. Il lavoro dei pompieri è iniziato alle 15 e si è concluso intorno alle 19, con le successive operazioni di bonifica.

Da buttare alcuni mobili all’interno della camera da letto, ora completamente vuota. Al vaglio dei vigili del fuoco adesso le cause che hanno fatto divampare il rogo. Si presume, ma è ancora presto per fare ipotesi, che a scatenare le fiamme sia stato un cortocircuito del sistema elettrico dell’abitazione utilizzata per gli affitti estivi.