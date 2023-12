Festival del tartufo, convegni e degustazioni. Speciale ’walking’ con dimostrazioni di ricerca

Continua anche oggi il festival del tartufo promosso dalla Proloco di Bagnone, tra convegni, mostre, degustazioni e attività fisica. Apertura dell’area degustazione alle dieci, dove i partecipanti potranno gustare bruschette, torte, castagnaccio, liquore al tartufo, ma anche visitare mercatini artigianali e gastronomici, per acquistare curiosi regali di Natale. Ma soprattutto un appuntamento da non perdere, la ‘Tartufo walking’, la prima camminata con la magia dell’inverno, promossa da Due ruote, dalla Società ciclistica Villafranca, per la regia della Proloco. La partenza è fissata per le dieci da piazza Europa, con ritrovo e iscrizioni dalle 8 alle 9,30. Si tratta di un percorso di otto chilometri adatto a tutti, chi volesse già iscriversi potrà farlo anche in mattinata. Sempre oggi alle 14.30 dimostrazione di ricerca tartufi. I locali del territorio sono stati coinvolti e proporranno menu a tema tartufo.