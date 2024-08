Festival biblico. Conferenze sulla parola

’La prima lettera ai Corinzi: questione di metodo’ è il tema prescelto per questa edizione del Festival Biblico, l’appuntamento promosso dalla diocesi di Massa Carrara e Pontremoli che partirà lunedì. Nella serata di lunedì, dalle 20,45 alle 22,45, è in programma la lettura continua del testo di San Paolo nel corso di due incontri che si terranno in contemporanea a Pontremoli nei locali del Museo diocesano, e nello stabilimento balneare Saint Vincent a Marina di Carrara. Mercoledì 28 agosto, Casa Pellini ad Avenza ospiterà dalle 21 ’Arte e parola’, un incontro per scoprire come alcuni passaggi chiave del testo paolino siano stati tradotti in opere d’arte. Venerdì 30 dalle 15,30 alle 19 e sabato 31 agosto dalle 9,15 alle 13 nei locali della parrocchia di Maria Santissima Mediatrice ad Avenza, si svolgeranno due giorni di studio del testo e formazione per sacerdoti, diaconi e catechisti. Dalle 15,30 alle 19 del venerdì saranno presi in esame i capitoli 1-7 della Lettera, mentre nella giornata di sabato la restante parte del testo. Il Festival Biblico si concluderà con la celebrazione eucaristica presieduta alle 19 dal vescovo di Massa Carrara e Pontremoli, Mario Vaccari. Il Festival Biblico è curato dalla Commissione diocesana dei gruppi di ascolto della parola, come di consueto lo studio e l’approfondimento del

testo saranno accompagnati da laboratori personali e comunitari. "È sempre un privilegio poter offrire alla nostra comunità l’occasione di fermarsi ed approfondire la Scrittura con perizia e studi aggiornati – ha aggiunto Chiara Mariotti (nella foto con il vescovo Mario Vaccari) –. Un privilegio avere tra noi il curatore della traduzione Cantagalli delle lettere di san Paolo, don Alessandro Biancalani, e il professor Stefano Romanello, autore di testi di esegesi e teologia paolina".