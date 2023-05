Festa per il passaggio dei ’girini’ La corsa rosa è sfilata sul lungomare

Grande festa sul litorale per il passaggio dell’undicesima tappa del Giro d’Italia Camaiore-Tortona di 219 km. Anche se non c’era l’arrivo e neppure un momento significativo della tappa – i ’girini’ sono passati in pratica poco dopo la partenza – gli appassionati di ciclismo e della corsa rosa hanno accolto con entusiasmo i corridori. Il Giro ha attraversato viale IV Novembre e il Lungomare nel comune di Montignoso, quindi il lungomare di Marina di Massa, via Casola e via delle Pinete per entrare nel territorio di Carrara con il viale Giovanni Da Verrazzano, il viale Colombo e via Fabbricotti. Un passaggio abbastanza ’veloce’, c’era in testa un gruppetto di sei corridori (poi ripresi) per un pieno di applausi. Non sono mancati anche striscioni, alcuni anche goliardici. Il nostro territorio, in particolare il mare e le spiagge, è stato ripreso dalla tv.

La tappa poi è stata vinta da Pascal Ackermann al termine di una volata combattuta: il corridore tedesco ha prevalso al fotofinish su Milan. Terzo Cavendish. Ma la tappa è stata caratterizzata dal ritiro di uno dei favoriti, Geoghegan Hart, coinvolto in una caduta lungo la discesa della Colla di Boasi. Anche la maglia rosa Thomas e il secondo in classifica, Roglic, sono finiti a terra ma poi sono rientrati in gruppo.