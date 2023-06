Festa per i 4 zampe con ospiti del canile

Una giornata dedicata agli amici a 4 zampe. Sabato alle 15 al centro giovanile Anspi San Giuseppe di Arpiola di Mulazzo un evento organizzato da Mulazzo, Comune pet friendly, insieme a Anta Massa Carrara, Unione Comuni Montana Lunigiana col canile di Groppoli-Mulazzo, il gruppo volontari, con la collaborazione del Pet Store Conad Licciana Nardi Masero di Terrarossa. In programma i saluti del sindaco Claudio Novoa, di Filippo Bellesi, sindaco di Villafranca che in Unione dei Comuni ha la delega al canile, Annibale Piccioli responsabile del canile di Groppoli e Andrea Musso di Conad Pet Store. Poi gli interventi: ‘Il canile: un punto di passaggio, un’occasione di rinascita’ a cura dell’educatrice cinofila Scighein Bein, ‘Tutela dei diritti degli animali di affezione’ a cura della presidente di Anta Massa Carrara Cristina Bruschi, ‘La salute dei nostri cani per una vita sana’ a cura della veterinaria Arianna Porta.