Festa medievale a Fosdinovo Viaggio indietro nel tempo tra dame, arcieri e cavalieri

Un tuffo nel passato a Fosdinovo, tra soldati, dame, arcieri e giullari. Domani e domenica il suggestivo borgo ospiterà la dodicesima edizione della Festa medievale. Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, la Proloco, in collaborazione con il comune, promuove una manifestazione suggestiva adatta a grandi e piccini. La storia di Fosdinovo si intreccia con quella delle vicine Lunigiana e Garfagnana, che conservano ancora molte tracce del Medioevo.

La festa medievale è un evento annuale che attira migliaia di visitatori da tutta Italia. L’edizione di quest’anno offrirà un ricco programma di spettacoli, mercatini, giochi e degustazioni. Grazie a una suggestiva rievocazione storica fatta di danze, duelli d’armi, esibizioni di falconieri e giochi di fuoco, la storia dei Malaspina torna a rivivere per due giorni in una meravigliosa atmosfera, nella quale trovano spazio anche mercatini, giochi per bambini, disfide fra le frazioni, antichi mestieri, cena con la corte. Con la sfilata del Marchese accompagnato dalle sue guardie e da tutta la corte, alle 18 di sabato si dà inizio ufficialmente alla festa e fino alla notte della domenica successiva tutto il paese si anima e viene trascinato in una suggestiva e divertente magia. Ricco il programma della due giorni, con dimostrazioni degli armigeri alla presenza del marchese e della sua corte in piazza Palancà, disfida dei popolani in piazza Cairoli, esibizione degli armigeri in piazza Castello con spettacolo di fuoco.

Al castello la cena della corte, gli armigeri, alla presenza del marchese, si esibiranno nei combattimenti, sarà poi la corte a uscire per le vie del borgo. E ancora dimostrazione di tiro naturale al campo degli arcieri e laboratori artistici per i bambini sulle ceramiche medievali in piazza Garibaldi.

Domenica alle 19 in piazza Matteotti concerto di musica medievale ‘Alymunn Medieval fantasy’ e alle 22,30 concerto dei ‘Rondeau de fauvel’, con musica itinerante nel borgo addobbato a festa. Punti ristoro in tutto il paese per gustare prodotti tipici e assaggiare gusti del passato. L’evento è organizzato con la preziosa collaborazione della Vab di Giucano e del gruppo Ana di Fosdinovo.

Monica Leoncini